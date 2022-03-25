Dev şirketler Rusya operasyonlarını durdurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 23 Mart’ta Twitter hesabından açıklama yaparak “Renault, Rusya'dan çekilmeyi reddediyor. Renault'nun Avrupa'da acımasız bir saldırganlık savaşını desteklemesi kimseyi şaşırtmamalı. Ancak hataların özellikle tekrarlandığında bir bedeli olmalıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ve işletmeleri Renault Grubunu boykot etmeye çağırıyorum” demişti.

‘RENAULT YAPTIRIMLARI HALİHAZIRDA UYGULUYOR’

Renault ise basın açıklaması yaparak yönetim kurulunun aynı gün toplandığını ve şirketin Moskova’daki üretim tesislerindeki faaliyetleri askıya aldığını ifade etti. Renault açıklamasında “AVTOVAZ'daki hissesi ile ilgili olarak Renault müsait seçenekleri mevcut ortamı dikkate alarak değerlendirirken, Rusya'daki 45 bin çalışanına karşı sorumlu davranmaktadır. Renault uluslararası yaptırımlara uyum için gerekli önlemleri halihazırda uyguladığını hatırlatır” ifadeleri yer aldı.

Dün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kuleba, “Renault'nun Rusya'daki endüstriyel faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

JOHNSON & JOHNSON VE NESTLE

Bakan Kuleba, 22 Mart’ta tıp sektörünün devlerinden Johnson & Johnson’a çağrıda bulunarak “Johnson & Johnson, Rusya'dan çekilmeyi reddederek kandan kar elde etmeyi seçti. Vergileri Rus savaş makinesinin masum Ukraynalı erkekleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmesine izin veriyor. Johnson & Johnson fikirlerini değiştirmeli. Doğru şeyi yap. Savaş suçlarını değil, insanlığı seç” açıklamasını yapmıştı.

Kuleba, 17 Mart’ta açıklama yaparak Nestle’yi de Rusya’da operasyonlarını durdurmaya çağırarak “Nestle, Rusya'daki ticari faaliyetlerini durdurmayı reddederek Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlık savaşının devam etmesine izin veriyor. Şirketin itibarına yönelik uzun vadeli zarar, Ukrayna'daki Rus savaş suçlarının boyutuyla orantılıdır. Fikrini değiştirmek için çok geç değil Nestle” dedi.

Nestle 23 Mart’ta açıklama yaparak Rusya’daki faaliyetlerini kar elde etmeye değil bebek maması gibi temel ihtiyaçları sağlamaya odaklandıklarını ifade etti.

Nestle dünkü açıklamasında Ukraynalı mültecilere yüzlerce ton gıda yardımı yaptıklarını ve elde edilen karları insani yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını belirterek “Bu yaklaşım, amaç ve değerlerimizle uyumludur. Bu yaklaşım temel gıda hakkının sağlanması ilkesini benimser. İleri giderek diğerlerinin yanı sıra KitKat ve Nesquik gibi ünlü Nestle markalarını askıya alıyoruz. Rusya'ya ve Rusya'dan zorunlu olmayan ithalat ve ihracatı zaten durdurduk, tüm reklamları durdurduk ve ülkedeki tüm sermaye yatırımlarını askıya aldık. Elbette Rusya'ya yönelik tüm uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz” ifadelerini kullandı.

SHELL, RUS PETROL VE GAZINDAN ÇEKİLME NİYETİNİ DUYURDU

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 5 Mart’ta petrol devi Shell’e çağrı yaparak Rusya’daki ve Rusya’yla olan faaliyetlerini durdurmasını talep etmiş, Shell 3 gün sonra “Shell, yeni hükümet rehberliği ile uyumlu olarak tüm Rus petrol ve gazından çekilme niyetini duyurdu. Acil bir ilk adım olarak,