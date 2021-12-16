Dev şirketten kritik Tesla kararı

G7 yönetimi, filosunda bulunan 37 adet Tesla Model3 tipi ticari aracın kullanımını kazayla ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar durdurduğunu duyurdu. Tesla şirketinden konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

G7 Genel Müdür Yardımcısı Yann Ricordel filosunda bulunan araçta meydana gelen kazayla ilgili basına bilgi verdi. Görev dışında aracı, ailesini bir restorana götürmek için kullanan şoförün cumartesi günü kaza geçirdiğini aktaran Ricordel, şoförün frene bastığı sırada tam tersine aracın hızlandığı bilgisini paylaştı.

Euronews'te yer alan habere göre Tesla ile temas kurduklarını kaydeden Ricordel, şirketin ilk ön araştırma sonuçlarına dayanarak araçta bir teknik sorun olmadığı yolunda görüş bildirdiğini söyledi.

Aracın seyir halindeyken oto pilot ayarında olup olmadığına ise şu ana kadar açıklık getirilmedi.

Konu ile ilgili adli soruşturmayı yürüten kaynaklara göre kazada bir kişi hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Tesla ticari taksi, bir bisiklet sürücüsüne ve üç yayaya çarptıktan sonra yolda seyreden bir minibüse vurdu.

Paris’in en büyük taksi şirketinin filosunda 9 bine yakın araç bulunuyor. Şoförler kendi araçlarıyla bağımsız olarak çalışıyor.