Dezenflasyon Nedir, Etkileri Nelerdir?

Dezenflasyon, ülkemizde de uygulanan iktisadi bir programdır. Temel amaç öncelikli olarak fiyat artış hızının daha fazla yükselmesini önlemek ve enflasyonu sabitlemektir. Alınan önlemler ve ekonomi paketleri ile birlikte fiyat artış hızını düşürmek de mümkündür.



Dezenflasyon Nedir?



Enflasyon fiyat artış hızı demektir. Dezenflasyon ise alınan önlemler ile birlikte fiyat artış hızının düşmesi anlamına gelir. Orijinali ''Disinflation'' olan Dezenflasyon, yaygın kullanılan bir ekonomi terimidir.



Dezenflasyonun Etkileri Nelerdir?



Dezenflasyonun etkileri olumludur. Öncelikli olarak krediler düşer. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere birçok sektörde hareketlilik gözlenir. Girişimcilerin sermayelerini yeni yatırımlar için harcaması mümkün hale gelir. Yeni girişimler devlet tarafından desteklenir. Ekonomide istikrar sağlanır ve finansman kredisi kullanımında gözle görülür oranda artış yaşanır.



Dezenflasyon ile Deflasyon Arasındaki Farklar Nelerdir?



Ekonomide sıklıkla kullanılan dezenflasyon ve deflasyon kavramları birbirlerine sıklıkla karıştırılan iki kavramdır. Dezeflasyon yüksek enflasyon oranlarının kademe kademe azaltılması demektir. Piyasadaki ürün ve hizmet fiyatlarının periyodik aralıklarla azalması ise deflasyon olarak tanımlanır.



Buna göre,



1- Denflasyonda nihai amaç enflasyon oranlarını belli bir seviyenin altına düşürmektir. olan enflasyon oranının önce 'a, sonra %8'e düşmesi, dezenflasyona örnek olarak gösterilebilir.



2- Deflasyon sürecinde alınan önlemler işe yaradığı takdirde fiyatlar düşmeye başlar. Piyasa fiyatı 40 TL. olan bir ürünün önce 30 TL sonra 20 TL'ye düşmesi, deflasyona örnektir.



3- Denflasyon ile deflasyonun ekonomiye etkileri birbirinden farklıdır. Ancak her iki programda da tüketicinin alım gücü yükselir.