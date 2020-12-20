Dibs Nedir, Ne İşe Yarar? Uzun Vadeli Dibs Nasıl Olur?

Devlet İç Borçlanma Senetleri kısa bilinen adı ile Dibsler, sabit getirisi olan menkul kıymetler arasında da göze çarpmaktadır. Borsada işlem gören yatırım araçlarının sadece endeksler ve hisse senetlerinden ibaret olmadığını göstermesi bakımından önemli senet türleridir. Yüksek kazanç getiri potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Dibsler borçlanma araçları piyasasında işlem görmektedir.



Dibs Nedir?



Devlet İç Borçlanma Senedi (Dibs), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde satışa sunulmak için ihraç edilen her türlü hazine bonosu ile devlet tahvillerinin tümünü ifade eden senetlerdir. Her devlet, kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile çeşitli isimlerle adlandırılan iç borçlanma senetleri ihraç etmektedir. İhraç edilen bu senetler, bankalar aracılığı ile ülke içinde satışa sunulmaktadır.



Hazine iç borçlanma için ihraç edeceği tahviller için ihale açmaktadır. Bankalar ise Hazinenin açtığı ihaleye girerler ve dibsleri satın alırlar. İhraç edilecek tahvile dair bazı esaslarda bu ihale ile tespit edilmektedir. Bankalar satın aldıkları dibslerin bir bölümünü ellerinde tutarken diğer bölümünü ise ikincil piyasada satışa sunmaktadır.



Dibs Ne İşe Yarar?



Devlet İç Borçlanma senedi kısaca dibs; devletlerin bütçe açıklarını finanse etmek amacı ile kullanılan borçlanma araçlarıdır. Dibs sınıfına giren araçların en mühimleri arasında hazine bonoları ile devlet tahvilleri bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasalara dibsler ihraç edilir. Böylelikle devlet bütçe açığını kapatmak için kaynak bulur. Yatırımcılar ise sabit getirili bir menkul kıymete yatırım yapar ve kazanç elde ederler.



Uzun Vadeli Dibs Nasıl Olur?



Bir yıl ve daha uzun vadeli dibsler, devlet tahvili olarak isimlendirilmektedir. Devlet tahvili, devletin bir yıl ve daha uzun süreli borçlanma ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkartılmakta olan borçlanma senetleridir. Devlet tahvillerinde belirtilen vadede faiz getirisi ile birlikte ödenmesi garanti edilir. Devlet, aldığı borcu ve vadesi geldiği zaman bu borcu faiziyle geri ödeyeceğini garantilemektedir. Bu açıdan devlet tahvilleri, risksiz yatırım araçları olarak kabul görmektedir.



Faizsiz (Kuponsuz) Dibs Nedir?



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nominal değer üzerinden iskontolu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerine Faizsiz Dibs adı verilmektedir. Faizsiz Dibs, yatırımcıya vade sonuna kadar herhangi bir faiz getirisi kazandırmamaktadır.