Didi çalışanlarının hisse yasağı uzatıldı

Çinli araç çağırma şirketi Didi Chuxing, mevcut ve eski çalışanlarının hisse satmalarına getirdiği yasağı belirsiz bir süre için uzattı.

Financial Times'ın haberine göre Didi, çalışanları için ilan etmiş olduğu ve dün biten 180 günlük hisse satış yasağını, ikinci bir açıklamaya kadar yasakladığını açıkladı.

New York Borsası'ndan çıkış sürecini bu ay başlatan Didi, hisse senetlerini Hong Kong Borsası'na kote edecek. Çalışanlar için hisse senedi satış yasağının Hong Kong Borsası'na kote olma süreci tamamlandıktan sonra kaldırılması büyük olasılık.