'Dijital euro çıkarılmasına ihtiyaç var'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital para alanının tamamen özel sektörün eline bırakılamayacağını, stabilkoin benzeri girişimlerin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği ve merkez bankasının rolünü zayıflatabileceğini belirterek, ECB'nin dijital bir euro çıkarması gerektiğini söyledi.

ECB, bir dijital para dizayn etmenin üzerinde çalışıyor ancak bu dijital parayı kullanıma sunulmasının 5 yıl alabileceği ifade ediliyor.

"İnternet ve e-postanın çıkması ile nasıl posta pulu gereksiz hale gelmiş ise, giderek dijitalleşen bir ekonomide nakit de önemini kaybedecek" diye konuşan Panetta, "Eğer bu senaryo gerçekleşir ise, bu durum merkez bankası parasının bir parasal çıpa olarak etkinliğini zayıflatır" ifadelerini kullandı.

Özel sektör stabilkoinlerinin, dijital merkez bankası parasını lüzumsuz hale getirebilecekleri argümanlarına karşı çıkan Panetta, "Bir merkez bankası dijital parasının işe yaraması için, genele yaygın şekilde kullanılması, insanların onun bir seçenek olarak masada olduğunu bilmeleri gerekli. Bu çerçevede, dijital euro genele yaygın şekilde kullanılmak için yeterince cazip şekilde dizayn edilmeli" dedi.