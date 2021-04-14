Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDijital euro değerlendirme sonuçları açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Dijital euro değerlendirme sonuçları açıklandı
ABONE OL

Dijital euro değerlendirme sonuçları açıklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dijital euro konusunda yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını açıkladı.

14.04.2021 - 09:14 | | Foreks
Dijital euro değerlendirme sonuçları açıklandı

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar ve işletmeler dijital para biriminden en çok %43 oranı ile mahremiyet bekliyorlar.

Bunu %18 oranı ile güvenlik %11 oranı ile Euro Bölgesi çapında rahat ödeme kolaylığı takip ediyor. Açıklamaya göre ayrıca %9 ek ödeme maliyeti olmamasını %8 ise çevrim içi olmayan kullanımı önemsiyor.

Araştırmaya göre vatandaşlar ve işletmeler dijital euronun mevcut bankacılık ve ödeme sistemlerine entegre olmasını da istiyorlar.

Araştırmanın 2021 yılı ortasında beklenen resmi dijital euro çalışması için verilecek karara önemli katkı yapacağı da kaydedildi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, "Dijital euro Avrupa vatandaşlarının ihtiyacını görürse başarılı olabilir. Dijital euronun vatandaşların ihtiyacını karşılaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Oruçluyken boy abdesti alınır mı? Boy abdesti almak orucu bozar mı?

    Oruçluyken boy abdesti alınır mı? Boy abdesti almak orucu bozar mı?

    Son dakika... Liseli kız köprüye çıktı, kendisini boşluğa bıraktı! Son anda kurtarıldı

    Son dakika... Liseli kız köprüye çıktı, kendisini boşluğa bıraktı! Son anda kurtarıldı

    Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek

    Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek

    TZOB Başkanı balıkçılara "av yasaklarına uymaları" çağrısında bulundu

    TZOB Başkanı balıkçılara "av yasaklarına uymaları" çağrısında bulundu

    Bunun adı felaket... Günlük vaka sayısı 185 bine dayandı!

    Bunun adı felaket... Günlük vaka sayısı 185 bine dayandı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman?

    Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman?

    Sıradaki Haber
    Maaşlar kesiliyor! 5 yıl şartı var, birçok kişiyi kapsıyor

    Maaşlar kesiliyor! 5 yıl şartı var, birçok kişiyi kapsıyor

    Sıradaki Haber
    Sopalı baltalı kavga kamerada

    Sopalı baltalı kavga kamerada

    Sıradaki Haber
    Oruçluyken boy abdesti alınır mı? Boy abdesti almak orucu bozar mı?

    Oruçluyken boy abdesti alınır mı? Boy abdesti almak orucu bozar mı?

    Sıradaki Haber