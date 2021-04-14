Dijital euro değerlendirme sonuçları açıklandı

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar ve işletmeler dijital para biriminden en çok %43 oranı ile mahremiyet bekliyorlar.

Bunu %18 oranı ile güvenlik %11 oranı ile Euro Bölgesi çapında rahat ödeme kolaylığı takip ediyor. Açıklamaya göre ayrıca %9 ek ödeme maliyeti olmamasını %8 ise çevrim içi olmayan kullanımı önemsiyor.

Araştırmaya göre vatandaşlar ve işletmeler dijital euronun mevcut bankacılık ve ödeme sistemlerine entegre olmasını da istiyorlar.

Araştırmanın 2021 yılı ortasında beklenen resmi dijital euro çalışması için verilecek karara önemli katkı yapacağı da kaydedildi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, "Dijital euro Avrupa vatandaşlarının ihtiyacını görürse başarılı olabilir. Dijital euronun vatandaşların ihtiyacını karşılaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.