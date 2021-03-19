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'Dijital euro en erken 5 yıl sonra çıkarılabilir'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, "Dijital euro en erken 5 yıl sonra çıkarılabilir." dedi.

19.03.2021 - 14:44 | | Foreks
'Dijital euro en erken 5 yıl sonra çıkarılabilir'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital bir euro çıkarmaktan hala çok uzakta olduklarını söyledi.

Panetta, dijital euro çıkarıp çıkarmamak konusunda bu yılın ortalarında karar verebileceklerini belirtirken, dijital paranın kullanıma sunulmasının ise en az 5 yıl uzakta olduğunu vurguladı.

Panetta, "Eğer bu yıl süreç öngörüldüğü gibi gider ise, 2 yıllık bir araştırma dönemi ve 2-3 yıllık bir uygulama aşaması olacak" dedi.

"5 yıl uzun bir zaman, ancak dijital euro basit bir konu değil, teknik olarak basit bir olay değil" diye konuşan Panetta, dijital para çıkarmanın kaçınılmaz olarak sadece yurt içi ve yurt dışı ödemeler, finansal piyasalar üzerinde değil aynı zamanda tüm toplum üzerinde etkisi olacağını vurguladı.

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