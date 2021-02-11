Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Dijital euro maliyetleri düşürecek'
11.02.2021 - 08:18 | | DHA

'Dijital euro maliyetleri düşürecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital euronun maliyetleri düşüreceğini ve dijitalleşmeyi destekleyeceğini söyledi.

'Dijital euro maliyetleri düşürecek'
ABONE OL

Bir online seminerde konuşan Panetta, dijitalleşmenin merkez bankalarının, parayı bir kamu varlığı olarak saklamaları konusunda yardımcı olacağının altını çizdi ve ekledi:

"Dijital bir euro, insanlara diledikleri gibi ödeme yapmaları konusunda seçim sunarken, aynı zamanda da dijitalleşmeyi desteklerken, ödemelerin rekabetçi ve güvenli kalmasını sağlamayı amaçlayacaktır. Dijital euro, güvenli, maliyetsiz, kolay erişilebilir ve kullanımı basit olacak şekilde tasarlanacak ve böylece finansal katılımı destekleyecek."

Dijital euroya ilişkin risklerin de varlıklarını sürdürdüklerinin de altını çizen Panetta, bu risklerin parasal ve finansal istikrarı olumsuz etkileyebileceğine de işaret etti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şişli'deki kan donduran infazda son dakika: İranlı diplomat itiraf etti!

Şişli'deki kan donduran infazda son dakika: İranlı diplomat itiraf etti!

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Fırtına uyarısı! Tüm seferler iptal edildi

Fırtına uyarısı! Tüm seferler iptal edildi

Sıradaki Haber