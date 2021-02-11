'Dijital euro maliyetleri düşürecek'

Bir online seminerde konuşan Panetta, dijitalleşmenin merkez bankalarının, parayı bir kamu varlığı olarak saklamaları konusunda yardımcı olacağının altını çizdi ve ekledi:

"Dijital bir euro, insanlara diledikleri gibi ödeme yapmaları konusunda seçim sunarken, aynı zamanda da dijitalleşmeyi desteklerken, ödemelerin rekabetçi ve güvenli kalmasını sağlamayı amaçlayacaktır. Dijital euro, güvenli, maliyetsiz, kolay erişilebilir ve kullanımı basit olacak şekilde tasarlanacak ve böylece finansal katılımı destekleyecek."

Dijital euroya ilişkin risklerin de varlıklarını sürdürdüklerinin de altını çizen Panetta, bu risklerin parasal ve finansal istikrarı olumsuz etkileyebileceğine de işaret etti.