'Dijital para borsaları SEC'e kayıt olmalı'

SEC'in Başkanı Gary Gensler, kripto para işlem platformlarının daha fazla gözetime ihtiyaçları olduğunu belirterek, dijital para borsalarının SEC'e kaydolmaları gerektiğini tekrarladı.

Dijital para borsalarının SEC'e kayıt olmalarının yatırımcılar için daha fazla koruma sağlayacağını savunan Gensler, SEC'in tokenların saklanması gibi konularda kripto para platformları ile çalışmaya açık olduğunu vurguladı. Ancak Gensler, platformların SEC'in kurallarına uymamaları durumunda zorlayıcı eylemler ile karşı karşıya kalabileceklerini de belirtti.

Dijital varlıklara ilişkin bir zirvede konuşan Gensler, "Bizimle çalışın. Bu platformların kayıt altına alınmaları, yatırımcıların korunmaları gerekli" dedi.