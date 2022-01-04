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Dijital yuan cüzdan uygulaması kullanıma açıldı

Çin Merkez Bankası, kendi dijital parasını geliştirme yolunda önemli bir adım daha attı ve mobil telefonlarda kullanılmak üzere dijital yuan cüzdan uygulaması çıkardı.

04.01.2022 - 11:17 |
Dijital yuan cüzdan uygulaması kullanıma açıldı

"e-CNY" adı verilen uygulama hem Android hem de iOS işletim sistemleri için Çin Merkez Bankası Dijital Para Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Uygulama, Android ve Apple mağazaların Çince versiyonlarından indirilebiliyor.

Çin Merkez Bankası açıklamasında uygulamanın pilot aşamasında olduğunu ve e-CNY hizmetlerini destekleyen kurumlar yolu ile seçilmiş kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini de vurguladı.

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