Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken dayanıklılığımızı artırdık.

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2024 yılında ziyaretçi sayısı 62,2 milyona yükselirken turizm gelirimiz 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştı.

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatımız 262 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığımız 24 milyar dolar geriledi. 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına indi.

Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz."