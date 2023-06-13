Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı dış ticaret endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,8 ve yakıtlarda %24,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %18,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %13,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %21,2 azalırken, yakıtlarda %0,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %16,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %19,6, yakıtlarda %44,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %14,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %30,5, yakıtlarda %14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %13,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,4 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında 145,0 olan ihracat miktar endeksi %0,1 artarak, 2023 Nisan ayında 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Nisan ayında 160,2 olan ihracat miktar endeksi %9,2 azalarak, 2023 Nisan ayında 145,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %4,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi %4,8 artarak, 2023 Nisan ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Nisan ayında 104,7 olan ithalat miktar endeksi %23,8 artarak, 2023 Nisan ayında 129,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI NİSAN AYINDA 88,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Nisan ayında 73,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,6 puan artarak, 2023 yılı Nisan ayında 88,7 oldu.