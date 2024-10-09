Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,4 arttı, yakıtlarda %10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,2 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,6 arttı, yakıtlarda %7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %2,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,8 arttı, yakıtlarda %5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %13,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,1 arttı, yakıtlarda %5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %3,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 150,9 iken 2024 Ağustos ayında %3,2 oranında artarak 155,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 144,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %2,9 oranında artarak 149,0 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 117,1 iken 2024 Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 118,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 128,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %10,4 oranında azalarak 115,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI AĞUSTOS AYINDA 88,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.