Dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,8, yakıtlarda %62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %6,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,6, yakıtlarda %39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %26 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1 ve yakıtlarda %160 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %11,5 ARTTI

İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 artarken, yakıtlarda %23,1 azaldı.