Dış ticaret endeksleri belli oldu

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %4,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,3 azaldı, yakıtlarda %1,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 azaldı.

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İhracat miktar endeksi %8,0 azaldı

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %7,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,7 arttı, yakıtlarda %20,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi %1,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,6 azaldı, yakıtlarda %8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi %5,7 azaldı

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,7 azaldı, yakıtlarda %3,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mayıs ayında 158,7 iken 2024 Haziran ayında %3,0 oranında azalarak 153,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Haziran ayında 158,9 iken 2024 yılı Haziran ayında %2,2 oranında azalarak 155,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %3,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mayıs ayında 118,1 iken 2024 Haziran ayında %3,9 oranında artarak 122,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Haziran ayında 123,9 iken 2024 yılı Haziran ayında %1,2 oranında azalarak 122,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Haziran ayında 88,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Haziran ayında 90,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,8 puan azalarak, 2024 yılı Haziran ayında 88,4 oldu.