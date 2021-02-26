Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,2, ithalat %5,2 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ocak ayında %1,2 artarak 13 milyar 895 milyon dolardan, 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.



Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 13 milyar 350 milyon dolardan, 14 milyar 46 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ocak ayında 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %100,1 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında %32,8 azaldı



Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 azalarak 4 milyar 513 milyon dolardan, 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %76,5 iken, 2021 Ocak ayında %83,2'ye yükseldi.

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %76,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ocak ayında ara mallarının payı %76,3, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %9,7 oldu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,9'unu oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 artarken, ithalat %2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,3 arttı, ithalat %0,4 azaldı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,0 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.



Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak ayında 14 milyar 279 milyon dolar oldu



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat %3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak ayında dış ticaret açığı %24,1 azalarak 4 milyar 672 milyon dolardan, 3 milyar 548 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak ayında %74,8 iken, 2021 Ocak ayında %80,1'e yükseldi.