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DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan artışın ardından, ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde de aynı yönde hareket bekleniyor. Ancak DoE'deki artışın sınırlı olacağı tahmin ediliyor.

24.02.2022 - 11:17 |
DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

The Wall Street Journal (WSJ) tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarında 0,3 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1 milyon 121 bin varil yükselmişti.

API dün akşam stoklarda 5 milyon 983 bin varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,5 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 2 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.

API benzin stokları 427 bin varil artış, damıtılmış ürün stokları 985 bin varil düşüş gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2 milyon 66 bin varil geriledi.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,3 seviyesinden yüzde 85,1 seviyesine ineceği tahmin ediliyor.

DoE petrol stokları TSI 19.00'da açıklanacak.

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