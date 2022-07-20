DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 0,6 milyon varil artacağı tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 3,25 milyon varil yükselmişti.

API dün akşam petrol stoklarında 1,86 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,2 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,2 milyon varil artış tahmin ediliyor. API benzin stokları 1,29 milyon varil yükselirken, damıtılmış ürün stokları 2,15 milyon varil düşüş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 523 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,9 seviyesinden yüzde 95,1'e çıkması öngörülüyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.