DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 2,2 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 2,4 milyon varil yukarı gelmişti. API dün akşam petrol stoklarında 1,04 milyon varil yükseliş olduğunu açıklanmıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,5 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stoklarında 0,5 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 3,23 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 1,54 milyon varil artış göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 510 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91,5 seviyesinden yüzde 91,4 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.