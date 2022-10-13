DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında da artış yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,4 milyon varil aşağı gelmişti. API dün akşam petrol stoklarında 7,05 milyon varil yükseliş olduğunu açıklamıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,2 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,7 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2 milyon varil artış, damıtılmış ürün stokları 4,6 milyon varil düşüş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 750 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91,3 seviyesinden yüzde 91 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Her hafta çarşamba günleri açıklanan DoE verileri pazartesi günü tatil olması nedeniyle bugün TSI 18.00'de açıklanacak.