DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında düşüş yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 1,7 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil yukarı gelmişti. API dün akşam petrol stoklarında 1,3 milyon varil düşüş olduğunu açıklamıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,4 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 2,2 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2,2 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 1,1 milyon varil düşüş göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 89 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,9 seviyesinden yüzde 89,4 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

DoE verileri bugün saat 17.30'da açıklanacak.