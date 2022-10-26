DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,6 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,7 milyon varil aşağı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 4,5 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,9 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,1 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2,3 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 635 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 740 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,5 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri bugün saat 17.30'da açıklanacak.