DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,7 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil yukarı geldi.

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında 3,8 milyon varil düşüş olduğu açıklandı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,4 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 1,8 bin varil, damıtılmış ürün stokları 1,9 milyon varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 24 bin varil arttı.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,8'den yüzde 85,7 seviyesine ineceği tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 18.30'da açıklanacak.