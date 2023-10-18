DoE petrol stoklarında artış bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan petrol stokları piyasa beklentilerinin üzerinde geriledi.

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API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 13 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 4 milyon 383 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 1,27 milyon varil kadar daha sınırlı bir seviyede düşüş bekliyordu.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının üst üste ikinci haftasında da son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varil seviyesinde kaldığını açıkladı.

API benzin stoklarının 1 milyon 578 bin varil azaldığını bildirdi. Bu düşüşe rağmen benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerine kalmaya devam etti.

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Damıtılmış ürün stokları 1 milyon 578 bin varil azaldı ve 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 11 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise üst üste ikinci haftada da düşüş yaşandı. Cushing petrol stokları 612 bin varil geriledi ve tahmini olarak 20,7 milyon varil kaldı. Bu seviye 2014 yılından beri görülen en düşük nokta oldu.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da sınırlı da olsa bir artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 10,2 milyon varil gibi yüksek bir oranda artış gösteren petrol stoklarının, 13 Ekim ile sona eren haftada 0,4 milyon varil daha artış göstereceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,6 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,2 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 85,7 seviyesinden yüzde 85,6'ya ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.