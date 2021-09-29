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DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan artışın ardından, ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde aşağı yönlü hareket bekleniyor.

29.09.2021 - 07:58 |
DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ anketinde, DoE petrol stoklarında 2,5 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 3,5 milyon varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 4 milyon 127 bin varil artış olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 0,9 milyon varil artış beklenirken, damıtılmış ürün stoklarında 1,3 milyon varil düşüş tahmin edildi. API benzin stoklarında 3,56 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 2,48 milyon varil, Cushing petrol stoklarında 359 bin varil artış açıklamıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 87,5 seviyesinden yüzde 88,3 seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

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