DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan düşüşün ardından, ABD Enerji Bakanlığı, Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde de aşağı yönlü hareket bekleniyor.

WSJ anketinde, DoE petrol stoklarında 3 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 3 milyon 576 bin varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 6 milyon 432 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,4 milyon varil artış tahmin ediliyor. API benzin stoklarında 7,06 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 4,34 milyon varil artmıştı. Cushing petrol stoklarında ise 2,27 milyon varil artış açıklamıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 89,7 seviyesinden yüzde 89,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.