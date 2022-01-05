Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) petrol stoklarında 3 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.

05.01.2022 - 07:45 |
DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde yaşanan düşüşün ardından, ABD Enerji Bakanlığı, Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde de aşağı yönlü hareket bekleniyor.

WSJ anketinde, DoE petrol stoklarında 3 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 3 milyon 576 bin varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 6 milyon 432 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,4 milyon varil artış tahmin ediliyor. API benzin stoklarında 7,06 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 4,34 milyon varil artmıştı. Cushing petrol stoklarında ise 2,27 milyon varil artış açıklamıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 89,7 seviyesinden yüzde 89,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Okullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama
Enflasyonun düşürülmesi için ne yapılacak?
Türkiye dahil 195 ülkede yeni tehlike!
Kuzey Kore'den 'tanımlanamayan' füze!
Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş ceza kararı
Durdurun bu vandallığı! 400'ü aşkın canı aldı
Bu belirtiler varsa dikkat! Gece ayrı, gündüz ayrı çalışıyor
Karabük'te çirkin görüntü! Türk bayrağın saldırdı
Cenazede dua ederken canından oluyordu! Bir anda kanlar içinde kaldı
İkinci finalist belli oldu! Ceketi Somer Şef'in elinden giydi
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! 'Yılmaz Vural dururken...'
Dev transfer operasyonu! Anlaşma tamam, resmi sözleşme
Süper güçlere şok uyarı! Dünyanın dizlerini titreten kabus senaryosu
Dizi çekimleri durdu: Sette koronavirüs kapmama şansı yok
Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
Okullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama
Okullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama
Enflasyonun düşürülmesi için ne yapılacak?
Enflasyonun düşürülmesi için ne yapılacak?
Türkiye dahil 195 ülkede yeni tehlike!
Türkiye dahil 195 ülkede yeni tehlike!
Kuzey Kore'den 'tanımlanamayan' füze!
Kuzey Kore'den 'tanımlanamayan' füze!
Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş ceza kararı
Şirket aracı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Flaş ceza kararı
Durdurun bu vandallığı! 400'ü aşkın canı aldı
Durdurun bu vandallığı! 400'ü aşkın canı aldı
Bu belirtiler varsa dikkat! Gece ayrı, gündüz ayrı çalışıyor
Bu belirtiler varsa dikkat! Gece ayrı, gündüz ayrı çalışıyor
Karabük'te çirkin görüntü! Türk bayrağın saldırdı
Karabük'te çirkin görüntü! Türk bayrağın saldırdı
Cenazede dua ederken canından oluyordu! Bir anda kanlar içinde kaldı
Cenazede dua ederken canından oluyordu! Bir anda kanlar içinde kaldı
İkinci finalist belli oldu! Ceketi Somer Şef'in elinden giydi
İkinci finalist belli oldu! Ceketi Somer Şef'in elinden giydi
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! 'Yılmaz Vural dururken...'
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! 'Yılmaz Vural dururken...'
Dev transfer operasyonu! Anlaşma tamam, resmi sözleşme
Dev transfer operasyonu! Anlaşma tamam, resmi sözleşme
Süper güçlere şok uyarı! Dünyanın dizlerini titreten kabus senaryosu
Süper güçlere şok uyarı! Dünyanın dizlerini titreten kabus senaryosu
Dizi çekimleri durdu: Sette koronavirüs kapmama şansı yok
Dizi çekimleri durdu: Sette koronavirüs kapmama şansı yok
Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
Keyifli anlarda size eşlik edecek pratik atıştırmalıklar!
Yüzü bezle sarılı cansız bedeni sulundu! Sırrı ortaya çıktı

Yüzü bezle sarılı cansız bedeni sulundu! Sırrı ortaya çıktı

Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te

Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te