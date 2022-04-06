DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankette DoE petrol stoklarının 1,6 milyon varil düşeceği tahmin edildi. Petrol stokları geçen hafta 3,4 milyon varil aşağı gelmişti.

API dün akşam stoklarda 1,08 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,2 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,2 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor.

API benzin stokları 543 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 593 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1 milyon 791 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,1 seviyesinden yüzde 92,4 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stok verileri bugün saat 17.30'da açıklanacak.