DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,2 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 3,1 milyon varil aşağı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 5,6 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 0,9 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 2,6 milyon varil artarken, damıtılmış ürün stokları 1,8 milyon varil düşüş gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,8 milyon varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,6 seviyesinden yüzde 91,1'e çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri bugün saat 18.30'da açıklanacak.