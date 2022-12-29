DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında düşüş yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,7 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 5,9 milyon varil aşağı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 1,3 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 2,1 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 51 bin varil, damıtılmış ürün stokları 388 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 338 bin varil azaldı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 90,9 seviyesinden yüzde 89,6'ya ineceği tahmin ediliyor.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 19.00'da açıklanacak.