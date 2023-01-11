DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında artış yaşandı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,6 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,7 milyon varil yukarı geldi. API dün akşam petrol stoklarında 14,9 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 0,6 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 0,7 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 1,8 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 1,1 milyon varil artış gösterdi.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,3 milyon varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 79,6 seviyesinden yüzde 84,8'e çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları saat 18.30'da açıklanacak.