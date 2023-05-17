DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre ABD'de petrol stokları bir haftalık dönemde 3,69 milyon varil arttı.

API, 12 Mayıs ile sona eren haftada benzin stoklarının 2,46 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 886 bin varil azaldığını açıkladı.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,85 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 2,95 milyon varil artan petrol stoklarının, 12 Mayıs ile sona eren haftada 0,8 milyon varil düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,3 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini değişiklik olmayacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 91 seviyesinden yüzde 91,3'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.