DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

API, ABD'de petrol stoklarını beklentilerin aksine artış yönünde açıkladı.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 9 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 1,02 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi 0,3 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi. Ancak analistlerin tahminleri 2,5 milyon varil düşüşten, 2 milyon varil artışa doğru geniş bir yelpazede bulunuyordu.

API benzin stoklarının 2,1 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 1,4 milyon varil arttığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,5 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 0,5 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 9 Haziran ile sona eren haftada 0,3 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 95,8 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.