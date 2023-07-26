DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD petrol stokları piyasaların beklemediği bir şekilde artış gösterdi.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 21 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 1 milyon 319 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 1 milyon 969 bin varillik bir düşüş bekliyorldu.

Böylece bir önceki hafta yaşanan 797 bin varil düşüşle birlikte iki haftalık azalış 2 milyon varili aştı.

API benzin stoklarında 1 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stoklarında 1,6 milyon varil artış olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,3 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı, Enerji Bilgi Yönetimi tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüşün devam etmesi bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 708 bin varil düşüş gösteren petrol stoklarının 21 Temmuz ile sona eren haftada 2 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,7 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,6 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 94,3 seviyesinden yüzde 94,4'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.