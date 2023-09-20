DoE petrol stoklarında düşüş bekleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD petrol stoklarının beklentilerin üzerinde gerilediğini açıkladı.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 15 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde petrol stokları 5 milyon 250 bin varil azaldı. Enerji piyasası işlemcileri 2 milyon 667 bin varil düşüş bekliyordu.

Ham petrol stoklarında nisan ayından bu yana 52 milyon varilin üzerinde net bir düşüş yaşandı.

API benzin stoklarının 732 bin varil arttığını, damıtılmış ürün stoklarının 258 bin varil azaldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş sürüyor.

Bir önceki hafta 2 milyon 417 bin azalan stoklar, geçen hafta 2 milyon 564 bin varil daha düştü. Bu düşüşlerin ardından bölgede 22 milyon varil petrol kaldığı hesaplandı.

ABD Enerji Bakanlığı, Enerji Bilgi İdaresi tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre bir önceki hafta 3,96 milyon varil artan gösteren petrol stoklarının 15 Eylül ile sona eren haftada 1,1 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,5 milyon varil artış, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,7 seviyesinden yüzde 93,1'e ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri saat 17.30'da açıklanacak.