DoE petrol stoklarında gerileme bekleniyor

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında da düşüş yaşanmıştı.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre DoE petrol stoklarının 0,5 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 7,1 milyon varil aşağı gelmişti. API dün akşam petrol stoklarında 5,63 milyon varil düşüş olduğunu açıklamıştı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,1 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stoklarında 0,8 milyon varil artış olacağı tahmin ediliyor. API benzin stokları 268 bin varil, damıtılmış ürün stokları 1,05 milyon varil artış göstermişti.

API verilerine göre dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 679 bin varil arttı.

DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,5 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

DoE verileri saat 17.30'da açıklanacak.