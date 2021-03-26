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Doğal gaz ithalatı arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 6 milyar 93 milyon metreküp oldu.

26.03.2021 - 11:27 | | AA
Doğal gaz ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 508 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 585 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 16,8 artarken, LNG ithalatı yüzde 25,5 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 6 milyar 93 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 675 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 119 milyon metreküple Azerbaycan, 714 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 18,4, İran'dan gelen gaz miktarı ise yüzde 1,4 arttı.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 8,7 geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 2,8 azaldı ve 6 milyar 335 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 8,8 artışla 1 milyar 402 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 8,7 düşüşle 2 milyar 722 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 0,8 artışla 374 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aynı dönemde yüzde 3,7 artışla 2 milyar 319 milyon metreküp düzeyinde hesaplandı.

Doğal gaz kombine çevrim santrallerinde tüketim artmasına rağmen, konutlardaki tüketimin gerilemesi toplam gaz ithalatındaki artışı sınırladı.

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