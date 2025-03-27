Doğal gaz ithalatı ocakta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 762 milyon 780 bin metreküpü boru hatları, 2 milyar 656 milyon 100 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

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Toplam doğal gaz ithalatı, ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 6 milyar 418 milyon 880 bin metreküpe düştü.

Ocakta en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 781 milyon 410 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 795 milyon 390 bin metreküple Azerbaycan ve 185 milyon 970 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, ABD'den 1 milyar 576 milyon 760 bin metreküp, Cezayir'den 514 milyon 410 bin metreküp, Ekvator Ginesi'nden 297 milyon 940 bin metreküp, Nijerya'dan 185 milyon 920 bin metreküp ve Brezilya'dan 81 milyon 80 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 14,4 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ocakta yıllık bazda yüzde 22 artarak 7 milyar 625 milyon 150 bin metreküp oldu.

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Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,83 azalışla 1 milyar 227 milyon 520 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 118,9 artarak 1 milyar 399 milyon 240 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise ocakta yüzde 14,4 artarak 3 milyar 719 milyon 330 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 düşüşle yaklaşık 4 milyar 51 milyon 940 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 698 milyon 260 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 353 milyon 680 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.