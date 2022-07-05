Doğal gaz talebi için büyüme tahmini düşürüldü

Küresel doğal gaz talebinin 2022 yılında hafif şekilde daralacağını öngören IEA, gelecek 3 yılda da talebin önceden tahmin edilenden daha yavaş şekilde büyüyeceğini savundu.

IEA, 2021-2025 dönemi için 170 milyar metreküp olmasını beklediği küresel doğal gaz talebi artışını 140 milyar metreküp olarak revize etti.

Küresel doğal gaz talebinde büyümenin yarısının Asya-Pasifik bölgesinden gelmesini beklediğini ortaya koyan IEA, küresel doğal gaz talebinin yüzde 60'ının sanayi sektöründen geleceğini vurguladı.

IEA raporunda Rusya'nın boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının 2021-2025 döneminde yüzde 55'in üzerinde azalacağını da tahmin etti.