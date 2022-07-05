Doğal gaz talebi için büyüme tahmini düşürüldü
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ve uygulamaya konan yaptırımların yol açtığı yüksek fiyatlar nedeniyle küresel doğal gaz talebinde büyüme beklentisini düşürdü.
05.07.2022 - 11:46 |
Küresel doğal gaz talebinin 2022 yılında hafif şekilde daralacağını öngören IEA, gelecek 3 yılda da talebin önceden tahmin edilenden daha yavaş şekilde büyüyeceğini savundu.
IEA, 2021-2025 dönemi için 170 milyar metreküp olmasını beklediği küresel doğal gaz talebi artışını 140 milyar metreküp olarak revize etti.
Küresel doğal gaz talebinde büyümenin yarısının Asya-Pasifik bölgesinden gelmesini beklediğini ortaya koyan IEA, küresel doğal gaz talebinin yüzde 60'ının sanayi sektöründen geleceğini vurguladı.
IEA raporunda Rusya'nın boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının 2021-2025 döneminde yüzde 55'in üzerinde azalacağını da tahmin etti.