Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

BOTAŞ verilerinden yapılan derlemeye göre en son 19 Ocak 2020 tarihinde 279 milyon 467 bin 921 metreküple kırılan rekor dün geçildi ve 287 milyon 620 bin 566 metreküp tüketim gerçekleşti.

BOTAŞ dün İran'ın teknik arıza bildirimi ile 10 gün boyunca gaz sağlayamayacağını açıklamasının ardından, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına günlük çekiş miktarını sınırladığını bildirmişti.

Dün toplam giriş miktarı ise 259 milyon 243 bin 870 metreküp oldu.

Doğal gaz ile elektrik üretiminin payı dün yüzde 33,10 olarak gerçekleşti.