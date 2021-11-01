Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDoğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

01.11.2021 - 07:24 | | AA
Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları yükseldi

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları yükseldi

Erdoğan: Tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz

Erdoğan: Tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

TZOB Başkanı Bayraktar üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi

TZOB Başkanı Bayraktar üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi

Pakdemirli'den gübre desteği açıklaması

Pakdemirli'den gübre desteği açıklaması

Türkiye-İran sınırında erkek cesedi bulundu!

Türkiye-İran sınırında erkek cesedi bulundu!

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü! Ceza yağdı

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü! Ceza yağdı

Çin'in Disneyland'ı karantinaya alındı

Çin'in Disneyland'ı karantinaya alındı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tövbe duası oku: Tövbe duası (İstiğfar Duası) okunuşu ve Türkçe anlamı

Tövbe duası oku: Tövbe duası (İstiğfar Duası) okunuşu ve Türkçe anlamı

Sıradaki Haber
İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Yapan yanar, metrobüs, metro, otobüs...

İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Yapan yanar, metrobüs, metro, otobüs...

Sıradaki Haber
Balık miktarında son durum

Balık miktarında son durum

Sıradaki Haber
Abdest alma sırası | Abdest duaları okunuşu

Abdest alma sırası | Abdest duaları okunuşu

Sıradaki Haber