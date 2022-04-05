Doğu Asya için büyüme tahmini düşürüldü

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'i de içeren Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi (EPA) büyüme tahmini yüzde 5,4'ten yüzde 5'e çekildi.

Banka koşulların kötüleşmesi durumunda bölgenin daha fazla ivme kaybedebileceği yönünde uyarıda bulundu. Böyle bir durumda büyümenin daha da yavaşlayarak yüzde 4'e düşebileceği ifade edildi.

Raporda Çin ekonomisinin bu yıl önceki yüzde 5,4'ten daha düşük bir tahminde yüzde 5 büyüyeceği belirtildi.

Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, "Bölge büyüme ivmesini baltalamakla tehdit eden bir üçlü şokla karşı karşıya" dedi. Mattoo, Rusya ile Ukrayna savaşını bölgenin büyüme görünümü için "en ciddi risk" olarak belirtti.