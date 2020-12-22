Doji Nedir? Borsada Doji Ne Anlama Gelir?

Doji nedir diye soran kişiler için doji ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Doji, finansal bir kelime olarak karşımıza çıkar. Finans sektöründe oldukça fazla kullanılan doji kelimesi ile ilgili bilinmesi gerekenlere siz de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Doji Nedir?



Açılış ve kapanış fiyatının birbirine oldukça yakın olduğu durumlarda veya tam olarak eşit olduğu durumlarda oluşan mum çubuklarına doji ismi verilir. Doji, kararsızlık göstergesi olarak da ifade edilen bir terimdir. Mevcut olan senet aynı açılış ve kapanış fiyatlarına sahip ise doji ortaya çıkar.



Doji, görüntü itibari ile düz bir çizgiye benzer. Piyasada bulunan alıcıların ve satıcıların eşit bir güçte olduğunu anlatmak için kullanılan bir terimdir.



Borsada Doji Ne Anlama Gelir?



Borsada ve finans sektöründe en fazla kullanılan kelime doji olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükseliş trendinin sonunda kendisini göstermekte olan bir işlem olarak ifade edilebilir. Borsada doji, alım ve satım gücünün birbirine denk olduğunu anlatacak şekilde grafikler ile de gösterilebilir.



Doji Mum Çubuğu Nedir?



Doji mum çubuğu, yatırımcılara oldukça fazla sinyal üretirken, aynı zamanda yatırımcıya da marketin durumu hakkında bilgi verir. Yatırımcıların dikkat ettikleri ve önemsedikleri mum çubuklar önceki verilerle birlikte okudukları zaman daha fazla bilgi verici olmaktadır.



Okunan grafikte çok fazla doji bulunmadı bu mum çubuğunun yanıltıcı olduğu anlamına gelebilmektedir. Doji, tek başına yeterli bir sinyal vermek için yeterli değildir. Diğer etkenler ile birleştirildiği zaman en yüksek verim alınır.