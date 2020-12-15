'Dolar aşırı değerli ve daha da zayıflamalı'

OECD'nin satın alma gücü paritesi, BIS reel efektif döviz kuru ve temel başa baş kur modelleri baz alındığında ABD dolarının G10 para birimleri arasında en aşırı değerli para birimi olduğunu ifade eden SocGen stratejistleri, "ABD doları ölçümlerde en aşırı değerli görünen tek para birimi. Eğer dolar her ölçümde aşırı değerli olmaya devam eder ve reel faiz oranı avantajını kaybetti ise bize göre daha da düşmeli" ifadelerini kullandılar.

Dolar endeksi bugün 90,63 civarında işlem görüyor.