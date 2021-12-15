Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasaları bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından çıkacak karara odaklandı.

Pandemi sebebiyle tedarik zincirinde bozulma ve arz kısıntıları küresel ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde enflasyonist eğilim giderek artıyor.

ABD’DE ENFLASYON TIRMANIŞA GEÇTİ

ABD’de geçtiğimiz hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Buna göre TÜFE kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın zirvesine çıktı.

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Öte yandan geçtiğimiz gün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları açıklandı. Üretici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 9.6 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yükselişin yüzde 9.2 olacağı yönündeydi.

YATIRIMCILAR FED KARARINI BEKLİYOR

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasına yönelik hamle yapması bekleniyor.

Fed, enflasyonu dizginleyebilmek için varlık alımlarında azaltımı hızlandırabilir ve faiz artışını erken bir tarihe çekebilir. Bu durumda dolar güç kazanır ve altın fiyatlarında baskı artar.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi kritik karar öncesi hafif gerileme kaydediyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.10 oranında düşüşle 96.448 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise dolar kuru bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Güne 14.30 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, 14.81 lirayı aşarak rekor kırdı. Kur şu dakikalarda 14.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.36 lira seviyesi görüldü. Euro ise 16.66 lira ile primli seyrediyor.