Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün kaç lira?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün kaç lira?

Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL yeni günde 17.88 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

28.07.2022 - 09:07 |
Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını dün açıkladı. Fed temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Fed'den yapılan yazılı açıklamada FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL yeni günde 17.88 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.89 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.83, en yüksek ise 17.90 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.36 liradan alıcı buluyor.

Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı

Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı

Menajerinin Hadise ile poz verdiğini gören Bülent Ersoy: Sizleri ikaz ediyorum!

Menajerinin Hadise ile poz verdiğini gören Bülent Ersoy: Sizleri ikaz ediyorum!