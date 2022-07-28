Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını dün açıkladı. Fed temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

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Fed'den yapılan yazılı açıklamada FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL yeni günde 17.88 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.89 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.83, en yüksek ise 17.90 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.36 liradan alıcı buluyor.