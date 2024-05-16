Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı nisan ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış olması yönündeydi.

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Nisanda yıllık bazda enflasyon yüzde 3.5 seviyesinden, yüzde 3.4’e geriledi. Piyasalarda beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ DÜN SERT DÜŞTÜ

Kritik gelişme sonrası dolar endeksi geçtiğimiz gün 104.283’e kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 104.605 ile hafif toparlanıyor. Dün yüzde 4.340 seviyesine kadar düşüş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.371 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.05, en yüksek ise 32.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.07 lira ile yatay seyrediyor.