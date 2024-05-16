İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı nisan ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.4 oranında artış olması yönündeydi.

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YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Nisanda yıllık bazda enflasyon yüzde 3.5 seviyesinden, yüzde 3.4’e geriledi. Piyasalarda beklenti de yıllık enflasyonun yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Kritik gelişme sonrasında ons altın dün 2390 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın günü 2386 dolardan kapattı. 2478 lira seviyesine kadar yükselen gram altın günü 2467 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2386 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2375 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2371 dolar, en yüksek ise 2397 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2467 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2460 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2450 lira, en yüksek ise 2485 lira seviyeleri test edildi.