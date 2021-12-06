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Dolar bugün kaç lira oldu?

Pazartesi gününe 13.69 liradan başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 13.77 liradan işlem görüyor.

06.12.2021 - 09:30 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira oldu?

Küresel piyasalarda yeni varyant Omicron endişesi sürerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler doların gelişen para birimleri karşısında güçlenmesine neden oluyor.

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Geçtiğimiz hafta ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam piyasa beklentisinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4.2’ye gerileyerek 21 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD’de enflasyonun halen hedeflenen oranın altında kalmasıyla birlikte Fed’in bu ay gerçekleştireceği toplantıda varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve faiz oranlarını erken bir tarihte artırması bekleniyor.

Fed’in sıkı para politikasına gideceğine yönelik beklentiler de dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta genel olarak düşüş eğiliminde olan dolar endeksi bugün toparlanma kaydederek 96.207 seviyesinde hareket ediyor.

Pazartesi gününe 13.69 liradan başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 13.77 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.67 lira, en yüksek ise 13.89 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.55 lira ile primli seyrediyor.

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