Dolar bugün kaç lira oldu?

Haftanın ilk işlem gününde İsrail ile ABD arasında yaşanabilecek bir diplomasi umudunu fiyatlayan piyasalarda İsrail’in saldırılarını şiddetlendirmesiyle birlikte tansiyon yükseldi.

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Gazze’de bulunan Al Ahli Arab Hastanesi dün İsrail tarafından vuruldu. Korkunç saldırıda hastanede bulunan hasta, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Orta Doğu’da savaşın şiddetlenmesi jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. Savaşın başladığı tarihten itibaren dolar, altın ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hareketler dikkat çekti.

ABD 10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ YÜKSELİYOR

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüksek getiri dikkat çekerken, dolar endeksi düşüşe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.851 ile yükseliş gösterirken, dolar endeksi 106.096 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 28.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.90, en yüksek ise 28.32 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 29.68 lira ile primli hareket ediyor.